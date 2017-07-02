Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali Başladı (2)

OZANLAR SAHNE ALDI MUSTAFA CECELİ KONSER VERDİ



Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde düzenlenen 10'uncu Organik Tarım ve Yöresel Ürünler Festivali'nde yöresel halk ozanları ve aşıklar sahne aldı. Aşıkların atışmalarının ilgiyle izlendiği gecede bazı ozanlar da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şiirlerini okudu. Etkinlik daha sonra sanatçı Mustafa Ceceli konseriyle devam etti. Konserine 'Merhaba Kelkit' diyerek başlayan Ceceli, sevenlerine şarkılarıyla unutulmaz gece yaşattı. Yörenin mutfağının zengin olduğunu belirten Ceceli kalabalığa "Lahana dolmasını yapmasını bilen var mı?" diye sordu. Kalabalığın 'Evet' yanıtını üzerine Ceceli, "Artık yolda bulursak bir tencere yiyeceğiz Valla" dedi. Yoğun katılımın olduğu festivalde, Ceceli sevenleri konser boyunca tüm şarkılara eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ceceli'nin konseri ile festival sona erdi.



