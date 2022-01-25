"Kelkit ketesi" coğrafi işaret olarak tescillendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesiyle özdeşleşen "Kelkit ketesi", coğrafi işaret olarak tescil edildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesiyle özdeşleşen "Kelkit ketesi", coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Temmuz 2020'de Kelkit ketesine coğrafi işaret belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulundu.

Kelkit ketesi, Kurum tarafından "fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar" ürün grubunda 2 Aralık 2021'de tescillendi.

Buğday unu, su, tuz, ekşi maya, yumurta, tereyağı ve sütle hazırlanan Kelkit ketesinin, Doğu Karadeniz'in 57'nci, Gümüşhane'nin ise 11'inci coğrafi işaretli ürünü olduğu belirtildi.