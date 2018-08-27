Kelkit'in Dev Projesinde Çed Süreci Tamamlandı

Türkiye'nin sayılı Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olacak olan Kelkit'teki işletme için ÇED uygunluk raporu verildi.

Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Büyükcami Mahallesinde 536 bin 149 metrekare alana 91 adedi 50 büyükbaş, 33 adedi 100 büyükbaş besi ahırı olmak üzere toplam 7 bin 850 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip 124 besi ahırı kapasiteli Kelkit Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı geldiğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş prosedürü aşamasında en önemli basamaklarından biri olan ÇED uygunluk raporunun alınmasıyla önümüzdeki günlerde çalışmaların hız kazanacağını kaydeden Yavuz, "Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi, Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit belediyesi, Kelkit Sanayi ve Ticaret Odası'nın Müteşebbis Heyetini oluşturduğu projede emin adımlarla ilerleniyor. Projenin 2019 yılı yatırım programına dahil edilmesi hedefleniyor. Projenin temel amaçları arasında; besicilik alanında organize bir alan oluşturularak, bu sektörde faaliyet gösteren kişilerin bölgede sağlıklı bir çalışma alanına kavuşturulması, bu alanda sağlanacak yeni iş olanakları ile istihdamın arttırılması, hayvancılık faaliyetlerinde ırk ıslahı, işletmelerin ihtisaşlaşması, işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, müşterek makine ve ekipman kullanım imkanının sağlanması ile işletmelerin mekanizasyon masraflarını azaltmak yer alıyor" dedi. - GÜMÜŞHANE