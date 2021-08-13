Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayında suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayında suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erbaa ilçesine bağlı Doğanyurt köyü mevkiinden geçen Kelkit Çayı içerisindeki adaya Dursun E. ile Mustafa B. böğürtlen toplamak için yüzerek geçti. Tepekışla'da bulunan HES barajında kapakların açılması sonucu su seviyesi aniden yükseldi. Suda akıntının artması nedeni ile tekrar yüzerek karşıya geçemeyen iki şahıs mahsur kaldı. Cep telefonu ile 112 Acil Yardım hattını arayan vatandaşların ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti. Erbaa Belediyesi itfaiye birimine bağlı kurtarma ekipleri botla kurtarma operasyonu yaptı. Şahıslar Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erbaa itfaiye ekipleri tarafından su botu kullanılarak kurtarıldı.

Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar

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