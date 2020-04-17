Kelesli çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) işbirliği ile Keles ilçesinde çiftçilere 126 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) işbirliği ile Keles ilçesinde çiftçilere 126 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keles Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında, Keles'in Kocakovacık Mahallesi'ndeki 1'er dönümlük 6 seraya 126 bin adet çilek fidesi verildi.

Çilek fidelerinin maliyetinin yüzde 70'inin HAGEL ve Büyükşehir Belediyesi, kalan kısmı ise çiftçiler tarafından karşılandığı ifade edildi.

Kaynak: AA