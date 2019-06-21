Keles Ziraat Odası ceviz ve badem fidanı dağıtıyor

Bursa'nın Keles ilçesinde Ziraat Odası tarafından çiftçilere ceviz ve badem fidanı satışına başlandı. Çiftçiler hem ucuz hem de güvenilir yerden ihtiyaçlarını karşılıyor.

3 bin 700 üyesi bulunan Keles Ziraat Odası'nda şubat ayında değişen Yönetim Kurulu çalışmalarına hızlı başladı. Üyeler ilk defa fenni ve organik gübre satışına başlandı. Şimdi ise badem ve ceviz fidanı satışı yapılıyor. Bunun yanı sıra üreticiler zamanında mesajlar ile ikaz ediliyor.

Keles Ziraat Odası Başkanı Mustafa Din, "Bizler yönetime geldikten sonra üyelerimizin talepleri doğrultusunda odamızda bitki korumacı bir ziraat mühendisi istihdam ettik. Üreticilerimizin ihtiyaçları olan gübreleri getirdik ve satışına başladık. Şimdi ise gelen talepleri değerlendirerek sipariş üzerine badem ve ceviz fidanı getiriyor ve üyelerimize dağıtıyoruz. Bundan sonra ise üyelerimiz için yaprak ve toprak tahlili yaptıracağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA