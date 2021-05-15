Keles'te iki katlı ahşap bina küle döndü
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Keles'te iki katlı ahşap bina küle döndü

Keles'te iki katlı ahşap bina küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Keles ilçesinde ki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Bursa'nın Keles ilçesinde ki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Keles ilçesinde bağlı Basak Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Recep K.'ye ait olduğu ve boş olan evin çatısında başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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