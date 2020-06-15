Keles'te çörek otu ayıklama tesisi açıldı Bursa'nın Keles ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çörek otu ayıklama tesisi açıldı.

Bursa'nın Keles ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çörek otu ayıklama tesisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve diğer yetkililer katıldı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, tesisin mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Çörek otu ve yağının Kelesliler tarafından tüketime sunulmasının önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu tür tesislerin açılmasıyla şehre yaşanan göç de azalacaktır." ifadesini kullandı.

Aktaş da tesiste ihtiyaç duyulan ön eleme makinesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının müjdesini verdi.

Aygül ise Bursa'nın Türkiye çörek otu üretiminde 7'nci sırada olduğunu, geçen yıl Bursa'da üretilen 133 ton çörek otunun 113 tonunun Keles'ten sağlandığını aktardı.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle binası yapılan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ekipmanını sağladığı tesis, kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Daha sonra Çavuşoğlu, Aktaş ve beraberindekiler, ilçeye bağlı kırsal Gelemiç ve Harmandemirci mahallelerinde dolu sebebiyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

Ürünleri zarar gören köylüleri dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, "Zararın tespiti noktasında çalışmalar yapıldı ve raporlar hazırlandı. Konu dikkatle takip edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA