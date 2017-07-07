Keles'te Asbestli İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Bursa'nın Keles ilçesinde alt yapı yenileniyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "SUKAP" projesi çerçevesinde yüzde 50 kredi verdiği ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerinin yapımı devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından SUKAP projesi kapsamında yapılan çalışmalarda merkez mahallelerine gelindi. İlk yağmur suyu ve kanalizasyon yapılıyor. Kelesliler bilhassa kış aylarındaki sıkıntıdan kurtaracak. Bunun devamında ise içme suyu boruları değişecek ve Keles asbestli borulardan kurtulacak.



Bundan 33 yıl önce Keles'in içme su hattı yenilenmiş ve asbestli borular kullanılmıştı. Bu borular zaman içinde kırılıp yıpranınca içme suyuna karışan asbest tozları halkın sağlığını kötü yönde etkiliyordu. Birçok hastalığın sebebi olabilecek asbestli borulardan kurtulmak isteyen Keles halkı altyapının değişeceği haberini alınca sevinmişti. - BURSA