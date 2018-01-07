Keles Süt Ürünleri Tesisinin Kapasitesi Yüzde 25'den Yüzde 75'e Çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 2013 yılında hizmete açılan Keles Süt Ürünleri Tesisi, bugüne kadar aldığı 18 bin 653 ton süte karşılık dağ ilçelerindeki çiftçilere 21 milyon 621 bin 785 TL kazandırdı. Tesisleri gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ yöresine hayat veren tesislerin yüzde 25 kapasiteyle çalıştığını, bu kapasiteyi yüzde 70-75'lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Keles Süt Ürünleri Tesisi, Bursa'nın en fazla göç veren dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta istihdamın ve bölge çiftçisinin gelirlerinin artmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Bölge çiftçisinden alınan süt, tesiste işlenerek 'Besaş Yayladan' markasıyla yoğurt, ayran, kaşar peyniri, gurme kaşar, tam yağlı klasik peynir, günlük süt, lor, tam yağlı dil peyniri, süt kreması, beyaz peynir, krem peyniri, süzme yoğurt gibi katkısız doğal ürünler olarak tüketiciyle buluşturuluyor. Besaş süt ürünlerine olan ilgi her geçen gün artarken, 2013 yılından bu yana dağ bölgesindeki çiftçilerden 18 bin 653 ton süt alımı yapıldı. Buna karşılık ödenen 21 milyon 621 bin 785 TL ise bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ ilçeleri için hayati önem taşıyan Keles'teki tesisleri gezdi. Besaş Genel Müdürü Mustafa Bektaş, tesisin özellikleri, üretim ve depolama kapasiteleri hakkında Başkan Aktaş'a bilgi verdi. Bölge ekonomisine hayat veren tesislerin yüzde 25 kapasite ile kullanıldığını dile getiren Başkan Aktaş, "Burada kapasiteyi artırmak gibi bir düşüncemiz var. Tüketicilere rahatlıkla söyleyebilirim; Besaş'ın bütün mamulleri yüzde 100 doğal, katkısız üretiliyor. Rahatlıkla tercih edip, tüketebilirler. Biz şimdi yüzde 25 olan kapasiteyi yüzde 70-75'lere nasıl çıkarırız onun hesabı içindeyiz. Önümüzdeki günlerde yeni pazar arayışları, beraberinde daha farklı çeşitleri üretme imkanına sahip olacağız. Karlılık ve rantabilite doğrultusunda çıtayı biraz daha yukarı kaldırmalıyız. Tabi bunu yaparken kalite ve ucuzluk önemli" diye konuştu. - BURSA