Keleş: "Kontrolümüzde Olmayan İçmesuyu Kaynaklarını Kullanmayın"

Karasu'daki salgın vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, ilçe kesiminde 827 tane kaçak bağlantı tespit ettiklerini belirterek, kontrollerinde olmayan su kaynaklarını kullanmamaları kullanmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, Karasu'da yaşanan salgın vakaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hadisenin ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli ve şeffaf bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Keleş, SASKİ hatlarına kaçak sondaj bağlantılarının tespit edildiğini belirtti. Keleş, "SASKİ olarak vatandaşlarımıza kaçak su kullanmamaları hususunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz, denetlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Karasu bölgesinde 827 kaçak tespit ettik. İçme suyu hatlarımıza kaçak bağlantılar yapılmış. Hatlarımız kaçak bir şekilde kırılarak ilave borular, sondajlar bağlanmış. Bunların tek tek tespitini yaptık, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Site içlerinde bulunan sondajlar izinsiz, kontrolsüz bir şekilde havuzlara verilmiş. Vatandaşlarımızı SASKİ kontrolünde olmayan su kaynaklarını kullanmamaları yönünde bir kez daha uyarıyoruz. Bölgedeki kaçak tespitlerimizle ilgili hukuki süreçleri de başlattık, takip ediyoruz" diye konuştu.

"Sokak çeşmeleri kapatıldı"

İlçeye verilen içme suyunun 7/24 takip edildiğinin altını çizen SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, 45 milyonluk içme suyu yatırımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Keleş, "Bölgede yapılan incelemeler neticesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla SASKİ'nin şebekesine bağlı olmayan, kaçak bağlantısı tespit edilen sokak çeşmeleri ekiplerimiz tarafından kapatıldı. Denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. SASKİ olarak Karasu ve Kocaali ilçemiz için inşa ettiğimiz Şerbetpınarı içme suyu Arıtma Tesisi'nden mahallelerimize kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırıyoruz. Yine Karasu ve Kocaali için başlattığımız 45 milyonluk içme suyu yatırımımız tamamlanmak üzere. Şehrimize ulaştırdığımız içmesuyunu 7/24 takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA