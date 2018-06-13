Keleş: "İddialı Hedeflerle Milletimizin Hizmetinde Olacağız"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş, "İnşallah 24 Haziran'da milletimizden yetkiyi bir kere daha alacak ve daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız" dedi.

Bekir Keleş, seçim çalışmalarına Ladik ilçesinde devam etti. İlk olarak Ladik İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Keleş, ardından Ladik ilçesinin Karaabdal, Yuvacık, Yumaklı, Doğankaş, Günkoru ve Çakırgümüş Mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşla sohbet etti.

Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Milletvekili Adayı Bekir Keleş, her seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Samsun'da büyük desteği verileceğini ifade etti.

Halka hizmeti hakka hizmet olarak gördüklerini ve bu anlayışıyla yollarına devam ettiklerini belirten Keleş, "Halka hizmeti hakka hizmet olarak görmeyen bir zihniyetin başarılı olabilmesi mümkün değildir. Bizim derdimiz hizmettir, ülkemize eserler bırakmaktır. İnşallah 24 Haziran'da milletimizden yetkiyi bir kere daha alacak ve daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız" diye konuştu.

AK Parti'nin eser kazandırma ve hizmet verme düsturuyla hareket ettiğini belirten Keleş, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük ve daha iddialı hedeflerle Samsunlu hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Birlik, bereket ve bolluk için vakit Türkiye vakti, vakit Samsun vakti" şeklinde konuştu. - SAMSUN