Keles'i 15 Dakikalık Dolu Vurdu

Keles'i 15 Dakikalık Dolu Vurdu

BURSA'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, araçlara ve ceviz ağaçlarına zarar verdi.

Keles'i 15 Dakikalık Dolu Vurdu

BURSA'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, araçlara ve ceviz ağaçlarına zarar verdi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı çok sayıda araca zarar verdi. Bazı sürücüler otomobillerinin üzerlerini örterek dolunun vereceği olası zarardan korumaya çalıştı. Yağışın özellikle ceviz ağaçlarında öneli oranda hasara yol açtığı öğreildi.

- Bursa

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