Keleş, genel kurulda aday olmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keleş, genel kurulda aday olmayacak

Keleş, genel kurulda aday olmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, Haziran ayı içerisinde yapılacak olan genel kurulda aday olmayacağını belirterek, "İnanıyorum ki değişim başarıyı getirecektir" dedi.

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, Haziran ayı içerisinde yapılacak olan genel kurulda aday olmayacağını belirterek, "İnanıyorum ki değişim başarıyı getirecektir" dedi.

2019-2020 sezonunda Üzeyir Çalı'dan sonra yönetim kurulu kararı ile kulüp başkanlığı görevini devraldığını belirten Keleş, 3. Ligden 2. Lige yükseldiklerini, ilk sezonunda 2. Ligde Play Off oynayarak başarılı olduklarını söyledi.

24Erzincanspor kulüp binasında toplanan yönetim kurulu pandemi kurallarına uygun olarak bir araya geldi. Sezonu değerlendiren Başkan Keleş, "Başarılı olduk fakat farklı sebeplerden dolayı şampiyon olamadık. Mayıs ayında normalde yapılması gereken genel kurul pandemi dolayısıyla Haziran ayı içerisinde belirlenecek olan bir tarihte yapılacak. Değişimin başarıyı getireceğine olan inancım dolayısıyla aday olmayacağım. Aday olmayacağım fakat aday olacak ve seçilecek olan başkanımızın maddi manevi her zaman yanında olacağım" dedi.

Başkan Keleş toplantı sonrasında yayınladığı basın bültenini paylaştı. Başkan Keleş basın bülteninde şu ifadeler yer verdi. "24Erzincanspor yönetim kurulumuz, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Mayıs 2021 ayı içerisinde pandemi sürecinden dolayı yapılamayan olağan genel kurulumuzun dernekler masası tarafından uygun görülen Haziran 2021 ayı içerisinde yapılması kararını almıştır. Yönetim kurulumuz Haziran ayı içerisinde dernekler masası tarafından uygun görülen en erken tarihte kongremizin yapılması yönünde karar almış olup gerekli işlemler başlatılmıştır. Kongre tarihi belli olduğunda tüm kamuoyuna ilan edilecektir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ekrem İmamoğlu Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ozan Tufan Ergin Ataman Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keleş, genel kurulda aday olmayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 08:36:37. #1.16#

title