Keles'e 5,5 milyon liralık yatırımla içme suyu arıtma tesisi yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keles'e 5,5 milyon liralık yatırımla içme suyu arıtma tesisi yapılıyor

Keles'e 5,5 milyon liralık yatırımla içme suyu arıtma tesisi yapılıyor
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla Keles ilçesine kazandırılacak içme suyu arıtma tesisi için çalışmalara başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla Keles ilçesine kazandırılacak içme suyu arıtma tesisi için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin içme suyu kalitesini arttırmayı hedefiyle yapılacak tesis, saniyede 45 litre fiziksel arıtın ünitelerinden ve 200 metreküplük temiz su deposundan oluşacak.

Keles ilçesinde Sarıyer 1, Sarıyer 2 ve Nilüfer olmak üzere üç farklı kaynaktan temin edilen içme suyu, inşa edilen yeni arıtma tesisinde bir araya toplanıp yaklaşık 32 bin kişinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

İller Bankası'nın nüfusu 25 binin altında olan belediyelere uyguladığı "SUKAP" kapsamında, proje bedelinin yüzde 50'si hibe olmak üzere devlet desteğiyle inşa edilecek "Keles İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin ekim ayında devreye alınması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Sabancı
Spor İrfan Buz Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keles'e 5,5 milyon liralık yatırımla içme suyu arıtma tesisi yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:03:11. #1.16#

title