Keles'e 5,5 milyon liralık yatırımla içme suyu arıtma tesisi yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla Keles ilçesine kazandırılacak içme suyu arıtma tesisi için çalışmalara başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla Keles ilçesine kazandırılacak içme suyu arıtma tesisi için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin içme suyu kalitesini arttırmayı hedefiyle yapılacak tesis, saniyede 45 litre fiziksel arıtın ünitelerinden ve 200 metreküplük temiz su deposundan oluşacak.

Keles ilçesinde Sarıyer 1, Sarıyer 2 ve Nilüfer olmak üzere üç farklı kaynaktan temin edilen içme suyu, inşa edilen yeni arıtma tesisinde bir araya toplanıp yaklaşık 32 bin kişinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

İller Bankası'nın nüfusu 25 binin altında olan belediyelere uyguladığı "SUKAP" kapsamında, proje bedelinin yüzde 50'si hibe olmak üzere devlet desteğiyle inşa edilecek "Keles İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin ekim ayında devreye alınması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz