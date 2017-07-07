Kelepçe Takılmasını Reddeden Demirtaş, Duruşmaya Katılmadı (2) - (Yeniden)

DİYARBAKIR'da, başlatılan soruşturma nedeniyle tutuklanan ve 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden bugün ilk kez Ankara'daki duruşmaya fiziki olarak katılması beklenen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya kelepçeli getirilmesi reddettiği için duruşmaya getirilmediği belirtildi.



HDP Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Demirtaş'ın bugün Ankara Adliyesinde görülecek duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunduğu, mahkemenin bu talebini 30 Haziran'da kabul ettiği belirtilerek şöyle denildi:



"Demirtaş, bu sabaha karşı saat 03.40'ta Edirne Cezaevi'nde, yola çıkmak için geldiği servis aracında kendisine kelepçe takılmasının istenmesi üzerine Jandarma Bölük Komutanı ve nöbetçi müdür ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede halen milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının devam ettiğini, kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini ifade etmiştir. Jandarma Bölük Komutanının kelepçesiz götüremeyeceklerini ifade etmesi üzerine Demirtaş, kendisinin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olduğunu belirtmiştir. Kelepçe takılması konusundaki dayatma üzerine Demirtaş, saat 04.10'da kaldığı odaya geri dönmüştür."



BAYDEMİR: GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR



Öte yandan Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi beklenen dava için Ankara Adliyesi'nde ve adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. TOMA'lar hazır bekletilirken, adliye çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bariyerlerle adliye çevresini giriş çıkışa kapatan emniyet güçleri, içeri girmek isteyen herkese kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.



Ankara Adliyesi'ne davaya katılmak üzere gelen HDP'li milletvekilleri, arama noktasının önünde açıklama yaptı. Tarihin en karanlık dönemlerinden geçtiklerini söyleyen HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "21'inci yüzyıldayız. Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, bugün 246 gün sonra ilk defa rehin tutulduğu süreçten bir mahkeme salonuna getiriliyor. Eğer Demirtaş'ların sesine kulak verilmiş olsaydı bugün bu ülkede OHAL rejimi olmayacaktı. Bu hukuki tıkanıklık Anayasa Mahkemesi kararıyla açılırsa sadece bir hukuksuzluk adaletsizlik ortadan kalkmış olmayacak, aynı zamanda ülkenin geleceğini karartan bu sürecin aydınlığa evrilmesinin de kapısı aralanacak" diye konuştu. - Ankara