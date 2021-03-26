Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)
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Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)

GEREKİRSE SU KULLANAN 200 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAKMuğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'ndeki şelaleyi besleyen su kaynağına bölgedeki otel ve pansiyonların boru döşeyerek kaçak su kullandıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı...

Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu

GEREKİRSE SU KULLANAN 200 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'ndeki şelaleyi besleyen su kaynağına bölgedeki otel ve pansiyonların boru döşeyerek kaçak su kullandıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı. Jandarma, Faralya Mahallesi'nin üst kısmındaki suyun kaynağına gelerek, şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik alandaki su borularının fotoğraf ve görüntülerini çekti. Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun da jandarma ekiplerine bilgi verdi. Valiliğin başlattığı inceleme kapsamında da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede kaçak kullanım olup, olmadığını mercek altına aldı. Kamu kurumlarının yapacağı inceleme sonrasında savcılığın gerekirse Faralya Mahallesi'nde yaşayan halk ile otel ve pansiyon sahipleri olmak üzere suyu kullanan 200 kişinin ifadesine başvuracak.

Öte yandan, Faralya Mahallesi Muhtarlığı'nın su kaynağına 1988 yılında vatandaşlardan toplanan paralarla depo ve dağıtım sistemi yaptırdığı ancak mahalle halkı başta olmak üzere bölgedeki otel ve pansiyonların abonelik sistemi olmadığı için kullandıkları suyun ücretini ödemediği belirlendi.

Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)
Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)
Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)
Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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