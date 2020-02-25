Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan oğlağı AKUT kurtardı

25.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:09

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, AKUT ekiplerince 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nin 350 metre yüksekliğindeki sarp yamacında Coşkun Aykırı'ya ait oğlak, mahsur kaldı. Durumu fark eden Aykırı'nın yardım istemesi üzerine, AKUT Fethiye ekibi bölgeye geldi. Halatla uçuruma 30 metre sarkan ekipler, mahsur kalan oğlağa ulaştı. AKUT gönüllüsü, yakalayıp sırtına bağladığı oğlağı uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan oğlak, sahibi Aykırı'ya teslim edildi. Bol bol su içen oğlağın yaklaşık 10 gündür kayalıkta mahsur olduğunu anlatan Aykırı, AKUT ekibine teşekkür etti. Oğlağı kendi imkanlarıyla kurtarmasının imkansız olduğunu vurgulayan Aykırı, "Oğlak günlerdir hem aç, hem susuz. Kurtarılmasaydı yakında ölürdü" dedi.

Kaynak: DHA