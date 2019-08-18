Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan Fransız müsteşar kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen Poupeau, kara yoluyla ulaşımı olmayan vadiye patikadan inmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan Vincent Guillaume Poupeau, bir süre sonra yolunu kaybederek, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Euronews.com'da Görüntüle