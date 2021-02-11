Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, hakim karşısına çıktı (2)
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Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, hakim karşısına çıktı (2)

11.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:32
Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, hakim karşısına çıktı (2)

'ADALETE İNANIYORUZ'7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıktan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmanın ardından genç kadının ailesinin...

'ADALETE İNANIYORUZ'

7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıktan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmanın ardından genç kadının ailesinin avukatı Kerem Özgen açıklama yaptı. Özgen, "Dava dosyası kapsamında toplanmaya devam edecek deliller için ara kararlar verildi. Sanığın da tutukluluk hali devam edecek. Sanığın ifadelerinde çelişkiye düştüğü, bu aşamadan sonra da tutarsız ifadeler vereceğini düşünüyoruz. Tüm deliller kadın cinayeti işlendiğini gösteriyor. Burada kadın cinayetlerinin yeni bir boyutunu yargılamaya başladık. Sanık yalnızca eşini değil, karnındaki çocuğu da öldürmüştür. Kesin hüküm verilinceye kadar bekleyeceğiz" dedi.

Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ise, "En başında beri büyük şüphe içindeydik ve o yolda ilerledik. Deliller ışığında baktığımızda bu önceden planlanıp, tasarlanmış bir kadın cinayetidir. Adalete inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, hakim karşısına çıktı (2)
Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, hakim karşısına çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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