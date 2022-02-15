KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ KAYALIKLARDAN İTEN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETHİYE, MUĞLA (DHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.