KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ KAYALIKLARDAN İTEN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS - Haberler
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KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ KAYALIKLARDAN İTEN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ KAYALIKLARDAN İTEN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ KAYALIKLARDAN İTEN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ KAYALIKLARDAN İTEN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ağırlaştırılmış Müebbet, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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