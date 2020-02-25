Kelebekler Vadisi kayalıklarında mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Coşkun Aykırı, sahibi olduğu oğlağın, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi kayalıklarında mahsur kaldığını bildirdiği ekiplerden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan oğlağı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda kurtardı. Ekiplerin su içirdiği oğlak, sahibine teslim etti.
Kayalıklarda mahsur kalan oğlağının 10 gündür bulunduğu yerden çıkamaması üzerine yardım istediğini ifade eden Coşkun Aykırı, kurtarma çalışmasında yer alan ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA