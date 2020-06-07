'Kelebekler, bulundukları ortamda temizliğin ve çeşitliliğin simgesi 'Kelebekler, bulundukları ortamda temizliğin ve çeşitliliğin simgesi MERSİN Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

'Kelebekler, bulundukları ortamda temizliğin ve çeşitliliğin simgesi

MERSİN Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin bilinmeyen özelliklerinin, insan yaşamı için hayati önem taşıdığını belirterek, "Kelebekler, bulundukları ortamda temizliğin ve çeşitliliğin simgesidir" dedi.Doğal yaşamda her canlının kritik rolleri olduğunu ve dengenin bozulmaması için işleyişin sürekli olması gerektiğini belirten Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin de doğa işleyişinde hayati önem taşıyan canlılardan olduğunu söyledi. Sinekler ve arılarla birlikte birçok bitkinin, tarımsal ürününün, meyvenin üremesinde ciddi rolü olan kelebeklerin korunması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Hüseyinoğlu, Türkiye'de gündüz 400, gece ise yaklaşık 4 binin üzerinde kelebek türünün yaşadığını dile getirdi. Kelebeklerin bulundukları ortamda temizliği ve çeşitliliği simgelediğini söyleyen Hüseyinoğlu, "Özellikle Akdeniz Bölgesi, tür çeşitliliği açısından çok önemli bir bölgedir. Bölgemize has türler vardır. Mersin, çok farklı ekosistem türüne sahip olduğu için birçok yaşam alanları var. O yüzden kelebekler de çok farklı bitkilerle besleniyor" diye konuştu.'BİTKİLER İÇİN HAYATİ ÖNEMİ VAR'

Kelebeklerin, insanın besin kaynağı olan birçok bitkinin tozlaşması ve üremesi aşamasında çok ciddi rolleri üstlendiğini ifade eden Hüseyinoğlu, "Bu konuda büyük ve çok önemli rolleri var. O açıdan genel itibariyle çok faydalılar ama içlerinde az seviyede tarımsal anlamda zararlı olan türler de var. Pandemi döneminde doğal olarak insan müdahalesi azaldıkça onlar daha rahat ve serbest yaşam ortamlarına kavuşmuş oluyorlar. Bu sayede çeşitliliğin artması, yaşam alanlarının genişlemesi söz konusudur" dedi.

Kaynak: DHA