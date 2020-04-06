Kelebek hastası Rojin kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Diyarbakır'da 15 yaşındaki kelebek hastası Rojin Karateke, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Diyarbakır'da 15 yaşındaki kelebek hastası Rojin Karateke, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan Karateke, AK Parti İl Başkanlığını arayarak, hastalığı süresince hep destek gördüğü devlete vefa borcunu ödemek için kumbarasında bir ayda biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışlamak istediğini belirtti.

AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Eyüp Karakaş, Karateke'yi evinde ziyaret etti.

Karakaş, Karateke'nin bağışladığı 120 lirayı ilgili banka hesabına yatırmak üzere teslim aldı.

Karateke, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına biriktirdiği harçlığı bağışlayarak destek sunmak istediğini söyledi.

"Ülkemin zor süreçten geçtiği bu dönemde ben de ülkem içim varım." diyen Karateke, şöyle konuştu:

"Ülkemin sağlıklı ve huzurlu yaşaması için mücadele veren Cumhurbaşkanımıza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Valimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bir ayda biriktirdiğim harçlığımı kampanyaya bağışlıyorum."

Kampanyaya destek sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karateke, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA