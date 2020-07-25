"Kelebek çocuk Elfida" son yolculuğuna uğurlandı
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"Kelebek çocuk Elfida" son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki evinde dün yaşamını yitiren kelebek çocuk Elfida Gündüz, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verildi.

25.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:10

İzmir'in Çiğli ilçesindeki evinde dün yaşamını yitiren kelebek çocuk Elfida Gündüz, memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verildi.

Uçakla kente getirilen Elfida'nın cenazesi ilçeye bağlı Altıntarla köyüne götürüldü.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Elfida'nın naaşı, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi.

Baba Ergin Gündüz, AA muhabirine, İzmir'de 13 yıl önce tedavisi bulunmayan ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolizis bülloza" ile dünyaya gelen kızının dün yaşam mücadelesini kaybettiğini belirtti.

Elfida'nın 13 yıllık ömründe yaşadığı tüm acılara rağmen hayat dolu bir çocuk olduğunu ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:

"Elfida, bana dahi öğütler verecek kadar büyük düşünürdü. Ben kızıma her zaman güçlü olmasını aşılardım, 'güçlü olacaksın' derdim. Son zamanlarda kızımın çektiği acılardan dolayı gücüm kalmamıştı. Kızım bana, 'Sen güçsüzsün, babacım lütfen güçlü ol. Siz bana güçlü olmayı öğrettiniz, insanlığı öğrettiniz' demişti."

Gündüz, kızının hastalığından dolayı derisi kemikleri kadar hızlı büyümediği için el ve ayaklarının yapışık olduğunu, iç organlarında kanamalar ve vücudunda yaralar olduğunu dile getirdi.

"Onları içeri tıkmayın"

Hastalığının en son böbreklerinde de hasara neden olduğunu aktaran Gündüz, çektiği acılara rağmen kızının son anına kadar yaşam mücadelesini hiç bırakmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Anne ve babalara seslenmek istiyorum, bazı anne babalar engelli olan çocuğundan utanabiliyor. Sakın öyle bir şey yapmayın, onları içeri tıkmayın, onların dünyasını küçültmeyin. Ben Elfida'mı 13 yaşında kaybettim ama kızımı 60 yaşında bir insan nasıl bir hayat yaşarsa aynısını yaşattım. Kızımı içeri tıkmadım, kızımı sırtımda taşırdım, utanmadan çarşının içinde gezdirirdim. Kızımın elleri yoktu, annesi el oldu, ayakları yoktu ben ona ayak oldum? Biz onu çok erken kaybettik, kızım bir kelebekti, o bir babanın meleğidir artık."

"Haluk Levent, kızımın arkadaşıydı"

Gündüz, kızını doğum gününe 2 gün kala kaybettiklerini, tedavi sürecinde kendilerine maddi ve manevi destek veren sanatçı Haluk Levent'in kızı için sürpriz doğum günü hazırlığı yaptığını ancak bunun nasip olmadığını kaydetti.

Kızını hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan Levent'e teşekkürlerini dile getiren Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah o adamdan bin kat razı olsun. Elfida'nın arkadaşı, canı ciğeriydi. Haftada bir kez muhakkak arar whatsapp canlı konuşurlardı.

Haluk Levent kızımın arkadaşıydı, onun dostuydu. Defalarca hastaneye geldi, 'Kesinlikle bu medyaya verilmeyecek.' dedi. Yarın kızımın doğum günüydü, Haluk Levent doğum günü hazırlığını yapmıştı, kızıma doğum günü partisi yapacaktı ama olmadı. Haluk abim olmadı, yetiştiremedik."

'Kelebek çocuk Elfida' son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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