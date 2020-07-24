"Kelebek çocuk Elfida", hasta çocuklara yaşama azmini bıraktı
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"Kelebek çocuk Elfida", hasta çocuklara yaşama azmini bıraktı

İzmir'de 13 yıl önce tedavisi bulunmayan ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolizis bülloza" ile dünyaya gelen ve bugün hayata gözlerini yuman Elfida Gündüz, yaşama azmi ile hatırlanacak.

24.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:34

İzmir'de 13 yıl önce tedavisi bulunmayan ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolizis bülloza" ile dünyaya gelen ve bugün hayata gözlerini yuman Elfida Gündüz, yaşama azmi ile hatırlanacak.

İşçi Ergin Gündüz ve ev hanımı Zülfiye Gündüz'ün, kanserden ölen bir çocuğa ithafen yazılan bir şarkıdan esinlenerek adını koydukları Elfida, 2007 yılında dünyaya geldi.

Ayakları kapalı olarak hayata başlayan Elfida'ya doktorlar epidermolizis bülloza teşhisi koydu.

Derisi kemikleri kadar hızlı büyüyemeyen, bu nedenle el ve ayakları yapışık hale gelen, iç organlarında da kanamalar oluşan Elfida, hastalığına rağmen yaşamaktan, yaşıtları gibi kalem tutmaktan, okula gitmekten ve tiyatro sahnesine çıkmaktan vazgeçmedi.

Yaşama mücadelesini AA duyurmuştu

Hastalığın neden olduğu acıları dindirmek isteyen Elfida, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının kontrolünde bir yaşam sürdü.

İlkokul çağına gelince yaşıtları gibi okula gitmek, kalem tutmak, yazı yazmak ve resim yapmak isteyen ancak el parmakları yapışan Elfida'nın "ameliyat olma arzusunu" o dönem Anadolu Ajansı (AA) kamuoyuna duyurdu.

Vücudu tamamen yaralarla kaplı olan ve sürekli enfeksiyon tehlikesi ile karşı karşıya olan Elfida'nın yapışık parmakları geçirdiği ameliyatlara karşın tam olarak açılamadı.

Elfida, yine de yaşama ve kalem tutma hayalinden vazgeçmedi, Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği öğretmeni İnci Açıkgöz ile evde eğitim almaya başladı, kısa süre içinde de okumayı söktü.

Sahneye de çıktı

Örgün eğitim için Çiğli Ali Şir Nevai Ortaokuluna kayıt olan Elfida, akıllı tahta başına geçti, yıl sonunda da takdir belgesi almayı başardı.

Elfida, evde yalnız bir hayat sürmektense yaşıtlarıyla vakit geçirmeyi tercih etti, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Külübü'nün tiyatro kursuna yazıldı ve sahneye çıktı.

Tiyatro sahnesindeki röportajı sırasında da "Hasta çocuklar moralini yüksek tutsun. Annelerinden de güçlü olmasını istiyorum. Hayat geçici. Evde oturup üzülmek yerine hayatın tadını çıkarsınlar." açıklaması yapan Elfida, hayattan ve yaşıtlarıyla olmaktan asla vazgeçmeyeceğini de anlattı.

Son hastalık böbrek yetmezliği oldu

Adını aldığı şarkıyı söyleyen sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği gönüllüleri ile tanışan Elfida, hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ederken geçen ay sağlık sorunları nedeniyle İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Böbreklerinde sorun tespit edilen Elfida, acısını dindirecek tedavilerin uygulanmasından sonra taburcu edildi.

Elfida, yaşasaydı 2 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı.

Çiğli ilçesindeki evinde yaşamını yitiren kelebek çocuk, ardında mücadele ile geçmiş 13 yıllık bir ömür ve tüm acılarına rağmen yaşama olan sevgisini anlattığı bir öykü bıraktı.

Elfida Gündüz, yarın babasının memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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