Kelebek Çocuk Elfida" Akıllı Tahta Başında

EFSUN ERBALABAN YILMAZ - "Kelebek hastalığı" olarak anılan Epidermolyssis Bullosa hastası Elfida Gündüz, gitmeyi çok istediği okuluna ve tiyatro sahnesine kavuştu.

Derisinin, kemikleri kadar hızlı gelişmemesi sonucu parmakları yapışan, yaraları sürekli kanayan ve iç organlarında komplikasyonlar gelişen 11 yaşındaki Elfida, yaşama ve okuma azmini kaybetmedi.

İlköğretim eğitimini Harmandalı İlkokulu öğrencisi olarak evde eğitimle tamamlayan Elfida, daha sonra Çiğli ilçesindeki Ali Şir Nevai Ortaokuluna kayıt edildi ve 5-A sınıfı öğrencisi oldu.

Bazı dersleri evde almaya devam eden Elfida, matematik gibi dersleri ise açılmayan parmaklarıyla yazı yazıp işlem yapamadığı için okulda akıllı tahta yardımıyla görmeye başladı.

Okulda yaşıtlarıyla vakit geçirip sosyalleşmesi hedeflenen Elfida, bir başka hayalini gerçekleştirmek için Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nün tiyatro kursuna yazıldı.

Yaşıtlarının yanında mutlu

Ali Şir Nevai Ortaokulu yönetimi ve öğretmenlerinin, başarısı ve derse katılımından memnun oldukları Elfida, AA muhabirine yaşadığı zorlukları, umutları ve hayallerini anlattı.

Elfida, küçük yaşlarında okula gitmeyi çok istediğini ifade ederek, "Okula gelmeyi çok istiyorum, burada arkadaşlarımlayım. Anlatılacak çok güzel şeyler var. Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerini okulda alıyorum. Dersleri de öğretmenlerimi de çok seviyorum." diye konuştu.

Okulda olduğu gibi tiyatro sahnesinde de kendini iyi hissettiğini dile getiren Elfida, "Hasta çocuklar moralini yüksek tutsun. Annelerinden de güçlü olmasını istiyorum. Hayat geçici. Evde oturup üzülmek yerine hayatın tadını çıkarsınlar." dedi.

Elfida, okumaktan ve hayata karışmaktan hiç vazgeçmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstediğim iki şey var, biri otobüsle, dolmuşla değil arabayla sokağa çıkabilmek. Bizim bir arabamız yok ve babam beni bazen sırtında taşımak zorunda kalıyor. Diğeri de 'Elfida' adına bir şarkı yapan Haluk Levent ile tanışmak. Onun dışında mutluyum, diğer çocuklar gibi..."

"O çok zeki bir çocuk"

Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan anne Zülfiye Gündüz de sokağa çıkarken neyle karşılaşacaklarını çok iyi bilmediklerini, yine de çocuğunu eve kapatmayı hiç düşünmediğini anlattı.

Önceleri sokaktaki bazı insanların bakışlarından rahatsız olduklarını, sonra bunu da aştıklarını anlatan Gündüz, "O çok zeki bir çocuk. Kendisiyle barışık. Tiyatro yapıyor, haftanın 5 günü ders alıyor. Hayatı dolu dolu yaşıyoruz." diye konuştu.

Gündüz, Elfida'nın tedavisinin sürdüğünü, yapışık parmaklarını daha önce ameliyatla açtırdıklarını ancak yeniden ellerinin kapandığını ve yazı yazamaz hale geldiğini aktardı.

Kızı büyüyünce bir ameliyat daha olması için başvuruda bulunacaklarını dile getiren Gündüz, "Elfida çok sorguluyor, 'ellerim neden böyle' diye. Ama güçlü bir çocuk. Sağlık konusunda artık daha iyi. Kendini, yaralarını kontrol edebiliyor. Yediklerine dikkat ediyor." dedi.

Tiyatro kursunun drama öğretmeni Anıl Devrim Özten de Elfida'nın çok güvenli bir şekilde sahneye çıktığını, iyi bir performans sergilediğini ve gruptaki diğer arkadaşlarına yardımcı olduğunu aktardı.