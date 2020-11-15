Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi
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Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi

15.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:43
Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk eden Ermeniler kentte son kez ayin düzenledi.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk eden Ermeniler kentte son kez ayin düzenledi.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan 6'ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Ermeniler ise Kelbecer'deki antik kilisede son kez ayin düzenledi. Kilise papazına sarılan Ermeniler, yıllardır işgal ettikleri kentleri bugün terk ediyor.


- Ermenistan
Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi
Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi
Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi
Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi
Kelbecer'i terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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