Kelbecer'den ayrılanlar, geride yaktıkları evleri bırakıyorlar
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Kelbecer'den ayrılanlar, geride yaktıkları evleri bırakıyorlar

14.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:45
Kelbecer'den ayrılanlar, geride yaktıkları evleri bırakıyorlar

Karabağ'da yer alan Kelbecer'de yaşayanlar, imzalanan anlaşma gereği 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek olan bölgeden ayrılmadan önce evlerini yakıyor.

Karabağ'da yer alan Kelbecer'de yaşayanlar, imzalanan anlaşma gereği 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek olan bölgeden ayrılmadan önce evlerini yakıyor.

Karabağ'da yer alan Kelbecer bölgesi sakinleri, imzalanan anlaşma gereği 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek olan bölgeden ayrılmadan önce evlerini yakıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde, evlerin yandığı, bölge sakinlerinin ağaç kestiği ve mobilyaları araçlara yüklediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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