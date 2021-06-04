Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
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Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

- Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Kelbecer bölgesinde mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

- Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

BAKÜ - Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Kelbecer bölgesinde mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Ermenistan askerlerinin Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı Kelbecer bölgesinde mayın patlamasıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 4 Haziran 2021 tarihinde, 11.00 sıralarında çekim yapmak için işgalden kurtarılan bölgelere giden gazetecileri taşıyan otobüs Kelbecer'in Susuzluk köyü istikametinde seyir halindeyken Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği tank aleyhine mayının üzerinden geçtiği belirtildi.

Mayının patlaması sonucu meydana gelen patlamada, iki gazeteci Azerbaycan Devlet Haber Ajansı muhabiri Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu kameramanı Sirac Abışov ve Susuzluk köyünden Arif Aliyev isimli kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Kelbecer'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

Son dakika haberi: Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti
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