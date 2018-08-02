Kelaynaklar İçin Yeni Yaşam Alanları Oluşturulacak

- Kelaynaklar için yeni yaşam alanları oluşturulacak

Kelaynaklar için Fırat ve Dicle havzasında yeni yaşam alanları

ŞANLIURFA - Soyu tükenmek üzereyken Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altına alınarak sayıları arttırılan Kelaynaklar için yeni yaşam ve üreme alanları oluşturulacak.

Soyu tükenmek üzereyken 1977 yılında doğadan alınan 2 çift sayesinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kurulan üreme istasyonunda bu günkü sayıları 273'e ulaşan Kelaynak kuşları için yeni yaşam ve üreme alanlarının oluşturulacağı öğrenildi. Henüz fikir aşamasında olan uygulama için Fırat ve Dicle Nehirleri arasında uygun alanların belirleneceği belirtildi. Uygulama sayesinde olası bir bulaşıcı hastalıkta farklı istasyonlardaki kuşların yaşamlarına devam etmeleri sağlanacak. Ayrıca Gaziantep Hayvanat Bahçesinde de kelaynak kuşları için yaşam alanı oluşturulduğu ve bazı Kelaynakların da buraya gönderildiği öğrenildi. Kelaynak kuşlarının korunması ve üremeleriyle ilgili bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan,"1977 yılında tabiattan ele geçirilen 2 yetişkin ve 9 tane yavru bireyle buradaki üretim istasyonunu açarak burada onların üremelerini, çoğalmalarını sağlamaya çalıştık. Göçmen karakteri gösterdiklerinden dolayı, özellikle sıcak bölgelere göçe gidecekleri zamanlarda gördüğünüz kafesin içerisine alarak göç etmelerine üzün vermiyoruz. Sayıları belli bir miktara ulaştıktan sonra, 90'lı yıllarda bir kısmını göçe bırakma kararı alındı. Göçe gönderilenlerin hiçbiri geri dönmedi. Akıbetlerinin ne olduğunu bilemediğimizden biz de kaybetme riskini bir daha göze almadık ve o tarihten sonra göçe göndermeme kararı aldık. Ancak ilerleyen yıllarda genlerindeki bu özelliği taşıyıp taşımadıkları merak edildiğinden dolayı bir kısmına radyo vericisi, bir kısmına da uydu vericisi takılarak göçe gönderildi. Bunların uydudan ve radyo sinyallerinden takipleri yapıldı. Suriye, Suudi Arabistan ve Kuzey Afrika civarlarına kadar gittikleri tespit edildi ve göç kabiliyetlerini kaybetmedikleri ortaya çıkarılmış oldu ancak gerek avcılarla, gerek biyolojik sebeplerle bunların oralarda öldüklerini de tespit ettik. Daha sonra sayılarının belli bir miktara ulaşması gayesiyle bir daha göçe göndermedik" şeklinde konuştu.

Yeni üreme ve yaşam alanları oluşturulacak

Fırat ve Dicle havzasında yeni yaşam alanları oluşturulması için arayış içinde olduklarını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan,"Her geçen yıl artan sayılarda yavru birey elde etmeye başladık. Sayılarımız her geçen gün artmaya başladı. Tabi bütün canlılarda olduğu gibi Kelaynaklarda da bir biyolojik ömür var. Yaklaşık 25-30 yıl yaşayabiliyorlar. Şu anda kafesin içerisinde 273 bireyimiz var. 281 bireyimizi kafeslerin içerisine aldık. İki çiftini Gaziantep Hayvanat Bahçesine, iki çiftini de Bursa Hayvanat Bahçesine gönderdik. Bunlar Fırat ve Dicle havzası dediğimiz Mezopotamya'da önceki yıllarda doğal olarak göründüklerini bildiğimizden dolayı Fırat'ın yukarı kısımlarında ve Dicle havzasında onların biyolojilerine uygun, isteklerine uygun ortamlar bulup orada yeni üretim istasyonları açmayı planlıyoruz. Şu anda bu fikir aşamasında. Bir hastalığın olmasında, öyle bir ihtimalde, istemediğimiz bir ihtimalde elimizdeki mevcut bireylerin tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya olmamız durumunda elimizde rezerv kaynağı olarak diğer üretim istasyonları bulunsun diye böyle bir arayış içerisindeyiz" dedi.

İlk alternatif yaşan alanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi oldu

Geçen yıl bir kısım kuşun Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiğini söyleyen Erdoğan, "Bunun öncesinde ülkemizdeki en büyük hayvanat bahçesi, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesinden uygun bir ortam oluşturmalarını istedik. Bizim uzmanlarımızın istediği ortam hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından oluşturuldu. Arkadaşlarımız gördüler. Uygun görüldükten sonra geçen sene oraya bir kısım bireylerimizin naklini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Koruma altındaki Kelaynak kuşlarına yeni doğan 65 yavrunun daha katıldığı ve sayılarının 273'e yükseldiği öğrenildi.