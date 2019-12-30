Kekova'da gün batımı güzelliği
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Kekova'da gün batımı güzelliği

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde gün batımının oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktı.

30.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:34
Kekova'da gün batımı güzelliği

ANTALYA'nın ilçesindeki Kekova bölgesinde gün batımının oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktı.

'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Demre'de, özellikle kış mevsiminde güneşin batışı ayrı bir güzellik oluşturuyor. Güneş, kışın Kekova Adası ve Kekova bölgesinde bulunan küçük adaların üzerinden ve arasından batıyor. Güneşin ufuk çizgisinde gözden kayboluşunu izlemek isteyen fotoğraf tutkunları ise Çayağzı Limanı'na gelerek bu anı ölümsüzleştiriyor. 


Kaynak: DHA
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