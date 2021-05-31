Keklikpınarı Mahallesi'ndeki metruk yapılar yıkılıyor

İçişleri Bakanlığının başkentte suç ve suçlulara barınma alanı sağlayan metruk mekanların yıkılması talimatı üzerine, bu kişilere barınma alanı sağlayacak yapıların temizlenmesi için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.