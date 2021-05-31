Keklikpınarı Mahallesi'ndeki metruk yapılar yıkılıyor
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Keklikpınarı Mahallesi'ndeki metruk yapılar yıkılıyor

Keklikpınarı Mahallesi'ndeki metruk yapılar yıkılıyor
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının başkentte suç ve suçlulara barınma alanı sağlayan metruk mekanların yıkılması talimatı üzerine, bu kişilere barınma alanı sağlayacak yapıların temizlenmesi için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının başkentte suç ve suçlulara barınma alanı sağlayan metruk mekanların yıkılması talimatı üzerine, bu kişilere barınma alanı sağlayacak yapıların temizlenmesi için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Ankara'daki kaçak yapılar ve metruk mekanların yıkılmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında, Yukarı Dikmen bölgesi Keklikpınarı Mahallesi'ndeki metruk yapılar polis tarafından tek tek kontrol edildi.

İçeride kimsenin kalmadığı belirlendikten sonra, çevresinde yaşayanların, suça ev sahipliği yapabileceği gerekçesiyle tedirginlik duyduğu yapılar, kepçeler ve yıkım araçları ile kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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