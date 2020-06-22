Keklik yavrularını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişi, çocukların bulduğu keklik yavrularını satın alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmesini sağladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişi, çocukların bulduğu keklik yavrularını satın alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmesini sağladı. Kanitaht Mahallesinde tarlada çalıştığı sırada çocukların keklik yavrularını bulduğunu gören Tekin Bingöl, çocuklardan 50 lira karşılığında 3 keklik yavrusunu satın aldı. Bingöl, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere yavruları Karlıova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine verdi. Kaynak: AA