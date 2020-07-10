Keklik avlayan 1 kişiye para cezası verildi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada 4 kınalı keklik ele geçirildi, şahsa usulsüz avlandığı gerekçesiyle para cezası verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada 4 kınalı keklik ele geçirildi, şahsa usulsüz avlandığı gerekçesiyle para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde oturan bir kişinin evinde, doğadan usulsüz avlandığı belirtilen 4 kınalı keklik bulunduğu bilgisini alan Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yürüttükleri çalışmayla, bir evde kafesler içerisinde 4 kınalı keklik ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişiye idari para cezası uygulanırken, 4 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA