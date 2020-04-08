Keklik avlamak için kurduğu tuzağa kendisi düştü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tuzak kullanıp yasa dışı olarak 'kurak avı' yaparken yakalanan şahsa 2 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tuzak kullanıp yasa dışı olarak 'kurak avı' yaparken yakalanan şahsa 2 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Tuzak kurularak yapılan yasa dışı avlanma tekniklerinden biri olan kurak avcılığı, kekliklerin neslini tüketen önemli tehlikelerden biri olarak görülüyor. Kurak avı yaparak yasa dışı avlananlar, ötüşüyle dikkat çeken bir kekliği kafese koyarak kekliklerin doğal yaşamının olduğu bölgeye götürüyor. Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani keklikler de kurakçıların kurduğu tuzaklarla yakalanıyor. Canlı olarak yakalanan kekliklerin bazıları evlerde besleniyor veya pazarlarda satılıyor. Yasa dışı bu yöntem özellikle kuluçka mevsiminde uygulandığında keklikleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri de yasa dışı avlanmaya karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Göksun Şefliği ekipleri ve Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi'ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, bu çerçevede yaptıkları koruma kontrol faaliyetlerinde bir şahsın yasa dışı kurak avı yaptığını tespit etti. Şahsın kurak avında kullandığı 2 adet kınalı keklik ve kafeslere el konulurken, şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 2 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avlanma ile ilgili denetimlerinin artarak süreceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA