Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
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Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Haberler | Güncel

- Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Remzi Şahin, doğa gezisi yaptığı sırada göktaşı (meteor) bulduğunu iddia etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Remzi Şahin, doğa gezisi yaptığı sırada göktaşı (meteor) bulduğunu iddia etti. Göktaşını alıp muhafaza eden Remzi Şahin, konunun uzmanları ile diyalog kurup bu cismi değerlendirmek istiyor.

Birkaç ay önce izlediği bir televizyon röportajı sonrasında konuya aşina olan Remzi Şahin, yaklaşık üç aydır göktaşı bulmak umuduyla araştırma yaptı. Dağa kekik toplamaya gittiği doğa yürüyüşü sırasında yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olan taşı bir kısmı toprağa gömülü, etrafında küçük bir krater oluşturmuş halde gördüğünü ve dikkatini çektiğini söyleyen Remzi Şahin, bulduğu taşın yapısının çok farklı olduğunu dile getirdi.

Hep içinde göktaşı bulma hissi olduğunu söyleyen Şahin yaptığı açıklamada, "Araziye sert bir şekilde düştüğü belliydi. Etrafa baktığımda bunun meteor (göktaşı) olduğuna kanaat getirdim. Şimdi de kanunlar çerçevesinde değerlendirmeyi düşünüyorum. Bir alıcısı olursa görüşmek istiyorum. Yetkililerden, uzmanlardan destek bekliyorum. Taşın yapısı, durumu lav gibi kaynayan ve soğuduğunda şekil almış bir cisim olduğunu kanıtlıyor. Taşın içindeki parıltılar da dikkat çekici" diye konuştu.

Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer

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