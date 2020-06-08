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Kekik kenti Denizli'den 60 milyon dolar ihracat hedefi

Dünyada en çok talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında yer alan kekiğin Türkiye'deki üretiminin önemli bir bölümünün karşılandığı Denizli'den bu yıl 60 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Kekik kenti Denizli'den 60 milyon dolar ihracat hedefi
08.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:44

Dünyada en çok talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında yer alan kekiğin Türkiye'deki üretiminin önemli bir bölümünün karşılandığı Denizli'den bu yıl 60 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Kentte 1990'lı yıllarda tütüne alternatif olarak üreticilere ücretsiz tohum dağıtılarak başlayan kekik üretimi, Pamukkale, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birisi haline geldi.

Yemeklerin yanı sıra gıda ve ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanılan kekiğin doğadan toplanmasının getirdiği riskleri ortadan kaldırmak için yapılan tarımsal faaliyet, mart-nisan döneminde kekik tohumlarının toprağa atılmasıyla başlıyor.

Üreticinin imece usulüyle temmuz ve ağustos aylarında hasat ettiği kekik, işleme tesislerinde paketlenerek ihraç pazarlarına sevk ediliyor.

Yetkililer bu yıl 23-24 Mayıs'ta yaşanan zirai don nedeniyle kekik rekoltesinde 400-500 ton düşüş beklendiğini belirtiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, AA muhabirine, Türkiye'nin, dünya kekik üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Son yıllarda alternatif tıp uygulamaları sayesinde kullanım alanının yaygınlaşmasıyla kekiğe olan talebin arttığını anlatan Erkaya, bu ürünün ekonomik değerinin yükseldiğine dikkati çekti.

Kekiğin genellikle kırsal tarım arazilerinde üretildiğini ve bir kere ekimi yapıldıktan sonra her yıl temmuz ve ağustos aylarında hasat edildiğini anlatan Erkaya, "Daha sonra 7-8 yıl boyunca ekim yapılmadan ürün elde edilebiliyor. Bu yıl yaşanan zirai don hadisesi sonrası zararı karşılamak için çalışma başlattık. Denizli, kekik üretiminde dünyanın yaklaşık yüzde 80'ini, Türkiye'nin de yüzde 90'ını karşılıyor. Yaklaşık 160 bin dekarlık alanda kekik tarımı yapılıyor. Kekiğin ilimizde daha fazla üretimi için çiftçimize her türlü desteği sunuyoruz." diye konuştu.

Erkaya, kekiğin ABD, Almanya, Hindistan, İtalya, İngiltere, İsveç, Rusya, Hollanda, Avustralya, Macaristan, Kanada, Polonya ve Japonya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Bu yıl yaklaşık 16 bin ton kekik üretimi gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Erkaya, şu bilgileri verdi:

"Bunun yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz adına iyi bir gelir kaynağı. Kaliteli kekiğimizi ABD başta olmak üzere Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin çoğuna gönderiyoruz. Çiftçimizin bu yıl, kekik üretiminden yaklaşık 120-130 milyon lira gelir elde etmesini bekliyoruz. Kekiklerin işlenmesiyle ülkemizin elde ettiği ihracat gelirinin 60 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Geçen yıl 88 ülkeye ihracat yaptık, bu yıl 90 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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