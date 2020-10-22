Kekemelikte erken müdahale önemli
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Kekemelikte erken müdahale önemli

22.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:38
Kekemelikte erken müdahale önemli

Sivas Numune Hastanesi çocuk gelişim uzmanı Sultan İşiten, en sık 2-6 yaş arasında ortaya çıkan kekemeliğin, tüm çocukların yüzde 5 ila yüzde 10'unu etkilediğini bildirdi.

Sivas Numune Hastanesi çocuk gelişim uzmanı Sultan İşiten, en sık 2-6 yaş arasında ortaya çıkan kekemeliğin, tüm çocukların yüzde 5 ila yüzde 10'unu etkilediğini bildirdi.

Sivas Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, kekemelikte erken müdahale, ileri yaşlarda kalıcı problemlerin ortaya çıkmasının önüne geçiyor.

Hastanenin çocuk gelişim uzmanlarından Sultan İşiten, daha çok çocukluk döneminde görülen kekemeliğin, tedaviye erken süreçte başlanılmazsa kalıcı hasarlar oluşturabileceğine dikkati çekti.

Kekemeliği, "Kelimeler, heceler ya da seslerin tekrarlanması, konuşma sırasında duraklama veya dengesiz konuşma hızı ile karakterize bir konuşma bozukluğu" şeklinde tanımlayan İşiten, "En sık 2-6 yaşlar arasında meydana gelen kekemelik, tüm çocukların yüzde 5 ila yüzde 10'unu etkiler. Kekemelik görülen çocukların çoğunluğu yetişkinliğe kadar devam etmez. Genellikle, çocuğun gelişimi ilerledikçe tamamen kaybolur. Kalıcı olabilecek durumlarda erken müdahale ile yetişkinlikte problemin devam etmesi önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarda kekemeliğin en büyük sebebinin "baskı" ve "stres" olduğunu ifade eden İşiten, yaşanan travmalar ve ailede kekeme öyküsü bulunmasının da kekemeliğe yol açabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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