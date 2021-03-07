Kek paketinde uyuşturucu ile yakalandı
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Kek paketinde uyuşturucu ile yakalandı

07.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:23
Kek paketinde uyuşturucu ile yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde narkotik ekipleri tarafından teknik takibe alınan bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde narkotik ekipleri tarafından teknik takibe alınan bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Milas'a il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, şüpheliyi teknik takibe aldı. Milas sınırları içerisine giriş yapan şüpheli B.K.'nin aracında ve üzerinde yapılan aramada kek paketine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alınan B.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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