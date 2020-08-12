Kek kabartmanın püf noktaları nelerdir? Kek nasıl kabartılır?
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Kek kabartmanın püf noktaları nelerdir? Kek nasıl kabartılır?

Kekleriniz yeterince kabarmıyorsa bir yerlerde hata yapıyor ya da yapmanız gereken bazı şeyleri yapmıyorsunuz demektir. İşte, kek kabartmanın püf noktaları!

Kek kabartmanın püf noktaları nelerdir? Kek nasıl kabartılır?
12.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:56

Kek hazırlarken bazı noktalara dikkat ederek kekinizi normalden 3 kat daha fazla kabartabilirsiniz. Peki, kek nasıl kabartılır? İşte kek kabartmanın püf noktaları…

KABARAN KEKİN PÜF NOKTALARI

Isı ayarı: Kekinizi yarım saat pişirdikten sonra derecesini 3'te bire düşürün.

Un miktarı: Kek hamuruna fazla miktarda un ilave etmeyin. Orta kıvamlı kek hamuru, yumuşak kek için idealdir.

Yumurtanın akı ve sarısı: Keki hazırlarken yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra en son harca ilave edin.

Tuz ilavesi: Tuzu, yumurtaları çırparken ilave edin.

Kaynar su ilavesi: Kek için hazırladığınız hamuru bir borcama boşaltın. Borcama 3 su bardağı su ekleyip fırına alın. Bu uygulama fırındaki nemin korunmasını sağlar ve kekinizi daha kolay kabartır.

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