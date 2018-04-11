Kek Eşbaşkanları Listesi Yenilendi

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının eşbaşkanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslarla, bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek bakanların genelgeyle belirlendiği ifade edildi.

Genelgede, KEK Eşbaşkanları listesinin yeniden belirlendiği belirtilirken, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun; Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ise Etiyopya, Güney Kore, İran, Kenya, Meksika, Mısır, Rusya Federasyonu ve Yunanistan ile bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına eşbaşkanlık yapacağı bildirildi. - ANKARA