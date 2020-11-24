Keith Titmuss: Manly Warringah Sea Eagles oyuncusu 20 yaşında öldü
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Keith Titmuss: Manly Warringah Sea Eagles oyuncusu 20 yaşında öldü

24.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:03
Keith Titmuss: Manly Warringah Sea Eagles oyuncusu 20 yaşında öldü

Manly Warringah Sea Eagles oyuncusu Keith Titmuss, antrenmandan sonra hastalandıktan sonra 20 yaşında öldü.

Prop, kısa bir süre sonra öldüğü Sidney'deki Royal North Shore Hastanesine transfer edilmeden önce Narrabeen eğitim kampından Northern Beaches Hastanesine alındı.

Titmuss henüz Ulusal Ragbi Ligi'ne (NRL) ilk çıkışını yapmamıştı, ancak gelecek sezon için kendi tarafının 30 kişilik kadrosundaydı.

Sea Eagles baş antrenörü Des Hasler, "Hepimiz bu haberden mahvolduk" dedi.

"Keith, oyun grubu arasında çok popüler bir karakterdi. Çok özlenecek ama Deniz Kartalları tarafından asla unutulmayacak."

Titmuss, Sea Eagles genç takımları için oynadı ve 2017 Holden Cup finalinde 20'li yaşların altındaki takımlar için eşleşen galibiyet denemesini kazandı.

Ayrıca, 20 yaş ve altı oyunculardan oluşan takımların yer aldığı bir etkinlik olan Jersey Flegg Cup oyuncuları oyuncu ödülünü de kazandı.

Sea Eagles CEO'su Stephen Humphreys, "Kulübümüz, Keith'in ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerini gönderiyor ve bu zor dönemde ihtiyaç duydukları tüm desteği onlara sağlayacak.

"Oyun grubumuza ve personelimize destek ve danışmanlık sunmak için NRL'nin sağlık ekibiyle birlikte çalışıyoruz."

2021 NRL sezonu 11 Mart'ta başlayacak.

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