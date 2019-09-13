KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak

13.09.2019 16:34

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı, 18-19 Eylül 2019 tarihlerinde, TBMM'nin ev sahipliğinde Giresun'da düzenlenecek.

KEİPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 18-19 Eylül'de Giresun'da gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Rusya ve Yunanistan delegasyonları olmak üzere 9 ülkenin temsilcisinin katılacağını ifade etti.

Öztürk, toplantıda, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin (KEİ) Üye Ülkeleri Arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşmalarının Yapılması"nın müzakere edileceğini kaydetti.

Toplantıyı önemsediklerini belirten Öztürk, açıklamasına şöyle devam etti:

"2018 yılı itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip KEİ Bölgesi ülkeleri, aralarındaki sınırlamaları kaldırdıklarında bu miktarı daha üst seviyelere çıkarabileceklerdir. Ekonomik entegrasyonların amacı da zaten ülkelerin karşılıklı ticaretlerinin artmasıdır.

KEİ'ye üye ülkeler engelleri asgariye indirdiklerinde dünya ekonomi pastasından daha fazla pay alabilirler. Toplantının, Türkiye'nin ve Giresun'un doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkısı olacağını düşünüyor, misafirlerimize iyi bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA