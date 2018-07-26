Keipa Türkiye Delegasyonu Başkanlığına Öztürk Seçildi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanlığına seçildiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 25 yıl önce İstanbul'da kurulan Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'nın üyesi olduğu KEİPA'da 76 milletvekilinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye grubu başkanlığına kendisinin seçildiğini vurgulayan Öztürk, açıklamasında,"Giresun'un da içerisinde yer aldığı Karadeniz Bölgesinin kalkındırılması ve geliştirilmesini hedefleyen KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı seçilmekten memnuniyet duymaktayım." ifadelerine yer verdi.

Öztürk, bölge ülkelerinin ve Karadeniz çevresinin istikrar, refah ve barış alanına dönüştürülmesi ve ülkeler arası ekonomik, ticari, teknolojik, çevre gibi konularda işbirliği yapılması için çalışacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu göreve bizleri layık gören başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'a, parti grubumuza ve desteklerini esirgemeyen komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemin komisyonumuza, değerli üyelerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."