Keipa Genel Kurulu'nda 2. Kırım Gerilimi

TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nda, Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasında ikinci kez Kırım gerilimi yaşandı.



Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı" olduğu genel kurulun üçüncü oturumu, 157/2017 Sayılı Tavsiye Kararı, "KEİ üye devletlerinde sürdürülebilir sağlık sistemlerinin sağlanmasında parlamentoların rolü" başlıklı bölümünde, Rusya heyeti adına konuşan Nadezhda Kolesnikova, Kırım'ın Ukrayna'nın denetiminde olduğu dönemde sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını iddia etti.



Kolesnikova, "Kırımlıların daha önce iyi bir sağlık hizmeti alamadığı" görüşünü dile getirerek, "Şimdi iyi bir sağlık hizmeti alıyorlar. Biz, Kırım'ın özellikle sağlık durumunu iyileştirmek için önlemler almaktayız. Yalta şehrinde yeni hastane inşa ediyoruz, sağlık sistemini iyileştiriyoruz. Yine Simferopol'da çok büyük bir hastane inşaatı başladı. Kırım'da çocuklara ve yeni doğan bebeklere yönelik de sağlık hizmetlerimiz söz konusu. Mükemmel bir çocuk sağlık sistemi oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.



Bunun üzerine söz alan Ukrayna heyetinden Rafet Chubarov da Nadezhda Kolesnikova'nın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını ve Rusya'nın Kırım'ı işgal ederek altyapısını bozduğunu öne sürdü.



Rusya'nın Kırım'da yaptıklarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanacağını ifade eden Chubarov, şöyle konuştu:



"Örgütümüzün üyesi olan bir devlet tarafından nasıl oluyor da var olan siyasal, sosyal, ekonomik altyapı tahrip ediliyor. Geçici olarak işgal ettikleri bölgede bu sistemi tahrip ederek yok ediyorlar. Üç yıl sonra ne olacak meselesi konuşuluyor, bunu belki yüzünüze söylemek zor olacak ama uluslararası mahkemelerde suçlu, yargılama sandalyesinde sizler de oturacaksınız. Çünkü zarar veriyorsunuz egemen Ukrayna'nın altyapısına. Emelyanov bunun cevabını vermek zorunda. Uluslararası hukuk muhakkak adaleti sağlayacaktır."



Ukrayna heyetinden Chubarov'a cevap veren KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı Michael Emelyanov ise, "Ben üç yıl sonra yine bu salonda olacağım. Kim, nerede, hangi sandalyede olacak görürüz. Burada yargıç rolünü oynamaya gerek yok diye düşünüyorum.?" dedi.