Keipa Genel Kurulu Başladı
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun Başkanlık Divanı programına katıldı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun Başkanlık Divanı programına katıldı. Üye ülke temsilcileriyle gerçekleşen toplantıyı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Başkanı olan İsmail Kahraman'ın yönetti. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.