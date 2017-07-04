Keipa Genel Kurulu Başladı

Keipa Genel Kurulu Başladı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun Başkanlık Divanı programına katıldı.

Keipa Genel Kurulu Başladı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun Başkanlık Divanı programına katıldı. Üye ülke temsilcileriyle gerçekleşen toplantıyı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Başkanı olan İsmail Kahraman'ın yönetti. Program basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntüler

-Kahraman'ın görüntüsü

-Detaylar