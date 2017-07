Keipa 49. Genel Kurulu Sona Erdi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dünyanın terörizm gibi küresel zafiyetle karşı karşıya olduğunu, bu zafiyetleri gidermenin yolunun uluslararası iş birliğinden geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye ayrım yapmaksızın PKK, PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ ve benzeri her türlü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörle mücadelede uluslararası iş birliği büyük önem taşımaktadır. Bu, aynı zamanda karşılıklı güven için de esastır. Fakat açık söylemek gerekirse terörle mücadele konusunda ülkemiz uluslararası desteği yeterli şekilde alamamıştır." dedi.



Kahraman, Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı" olduğu, TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Kurulu 49. Oturumu'nun kapanışında konuştu.



Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) doğum yeri olan İstanbul'da, örgütün 25. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilmesi hasebiyle özel bir önem taşıyan 49. KEİPA Genel Kurul Toplantısı'nı başarıyla sonlandırdıklarını ifade eden Kahraman, "Genel Kurul çalışmalarımız KEİPA'nın ülkelerimiz arasında parlamenter diyaloğu ve iş birliği kültürünü ilerletmenin yanı sıra, ortak havzamız olan Karadeniz coğrafyasında ve ötesinde barış, istikrar ve refaha birlikte yapabileceğimiz katkıları ele almak bakımından da önemli fırsatlar sunmuştur. Bölgemizin en kapsayıcı ve tam teşekküllü kuruluşu olan KEİ, geçen çeyrek asır zarfında tecrübeli, kucaklayıcı ve kurumsallaşmış bir örgüt olarak kendini kanıtlamıştır. Ekonomik iş birliği kanalıyla Karadeniz'de diyaloğu, karşılıklı anlayışı geliştirmiştir." diye konuştu.



İş birliğinin daha da ileriye taşınması gerektiğinin altını çizen Kahraman, KEİ'nin bölgesel ve küresel ekonomik iş birliği açısından öneminin, halkların yararına olacak şekilde artırılması konusundaki kararlılığını korunması ve KEİ'yi daha güçlü kılacak reform çabalarına, gelecek dönemde öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.



"Terörle mücadelede Türkiye uluslararası desteği yeterli şekilde alamamıştır"



"Ulusal parlamentolar olarak bizlere de bu süreçte önemli bir rol düşmektedir" diyen Kahraman, Türkiye'nin terörle mücadelesinde uluslararası camiadan yeterli desteği görmediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Dünyamız bugün de çalkantılı bir dönemden geçmektedir. Küresel sistemin geleceğine dair belirsizlik sürmektedir. Çeşitli coğrafyalarda ihtilaflar devam etmektedir. Halen kuraklık, açlık, kıtlık, gıda güvenliği, iklim değişimi,

ekonomik adaletsizlikler, yoksulluk, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, aşırıcılık, İslam düşmanlığı, örgütlü suçlar, siber suçlar, kitle imha silahlarının yayılması ve terörizm gibi pek çok küresel zafiyetle karşı karşıyayız. Bu zafiyetleri gidermenin yolu uluslararası iş birliğinden geçmektedir.



Türkiye ayrım yapmaksızın PKK, PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ ve benzeri her türlü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörle mücadelede uluslararası iş birliği büyük önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda karşılıklı güven için de esastır. Fakat açık söylemek gerekirse terörle mücadele konusunda ülkemiz uluslararası desteği yeterli şekilde alamamıştır. Buna rağmen Türkiye terörle haklı mücadelesinden vazgeçmeyerek bu konudaki kararlılığını her zaman göstermiştir. Bir ülkenin bütünlüğünü, istikrarını ve vatandaşlarını tehdit eden terör örgütlerine başka ülkelerde izin ve müsamaha gösterilmesi ve destek verilmesi kabul edilemez."



Terörle mücadelede dayanışma çağrısı



Kahraman, İstanbul Zirve Bildirisi'nde ifade edilen "Kaynağı, nedeni ya da amacı ne olursa olsun terörizmin bütün biçimlerine ve tezahürlerine karşı çıkmalı, terörizme karşı uluslararası dayanışma ve mücadelede üzerimize düşeni yapmalıyız" ilkesini hatırlatarak, "Bu çerçevede tüm dostlarımıza, ülkemizin karşı karşıya olduğu terör belasıyla mücadelesinde gerekli dayanışmayı göstermeleri çağrısını yineliyorum." dedi.



Kahraman şöyle konuştu:



"Günümüzde hiçbirimiz küresel güvenlik risklerinden muaf değiliz. Ne kendi bölgemizde ne de dünyanın başka coğrafyalarında yaşanan ve barış ve güvenliği tehdit eden gelişmeleri göz ardı etmek gibi bir seçeneğimiz olamaz. Halklarımızın seçilmiş temsilcileri olarak, küresel düzene, barış ve güvenliğe yönelik tüm sınamalara doğru ve etkin şekilde yanıt verilmesi konusunda biz milletvekillerine özel bir sorumluluk düştüğüne inanıyorum.

Ülkemiz, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da istikrarı, güçlü ekonomisi, deneyimli ordusu, diplomasisi ve yumuşak gücüyle bölgesel sorunların ve küresel meselelerin çözüm çabalarına katkıda bulunmayı, bölgesinde ve ötesinde refah, istikrar ve barış için çalışmayı sürdürecektir."



KEİPA Dönem Başkanlığını Aralık 2016'da Sırbistan'dan devraldığını hatırlatan Kahraman, sözlerini, "Altı aylık dönem başkanlığımız boyunca sürdürülebilir sağlık sistemlerinden yenilenebilir enerjiye, ekonomik büyümeden sosyal entegrasyona çeşitli alanlardaki çalışmalara katkı sağlamaya çalıştık. Bu çabalarımıza verdiğiniz destek için hepinize samimi bir şekilde teşekkür ediyorum.

Bu toplantıda da Karadeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması konusunda dile getirmiş olduğunuz yararlı görüşler bundan sonraki çalışmalarımızda hepimiz için yönlendirici bir rehber olacaktır. Dönem Başkanlığını Ukraynalı meslektaşım Andriy Parubii'e devrettim. Kendisine bu görevinde başarılar diliyorum.



Sözlerime son verirken, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde KEİ'nin reform sürecinin ilerletilmesine ve KEİ'nin bölgedeki istikrar ve işbirliğine katkıda bulunmasına yönelik çabalarını sürdüreceğinin altını çizmek istiyorum. TBMM de bu çerçevede KEİPA'nın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Çünkü Asamblemizin başarısı, hepimizin ortak başarısı olacaktır. 49. KEİPA Genel Kurulu'nun kapanışını ilan ediyorum." şeklinde tamamladı.



Kahraman, Ukrayna Yüce Radası Başkanı Andriy Parubii'ye asamblenin gongunu takdim etti.



KEİPA Dönem Başkanı Ukrayna oldu



Ukrayna Yüce Radası (Ukrayna Parlamentosu) Başkanı Andriy Parubii ise dönem başkanı Türkiye'ye, düzenlemiş olduğu mükemmel organizasyondan dolayı teşekkür etti.



Rusya'nın tutumu karşısında toprak bütünlüğünün ön planda tutulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Parubii, "Dün alınan karar da büyük önem taşıyor. Alınan karar uyarınca bir kişinin yasa dışı bir şekilde Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da seçilmiş olduğu kişinin buradaki görüşmelere dahil edilmemiş olması da çok yerinde oldu. KEİPA'ya üye ülkeler bir kez daha siyasi iradelerini ön plana koydular." dedi.



Parubii, Rusya'nın izlediği politika yüzünden bölgesel bazı projelerin yavaşladığını öne sürerek şöyle konuştu:



"Dürüst olmamız gerekirse, KEİ'nin 25. yıl dönümünde bölgemiz henüz bir bölge olarak istikrarın, refahın ve barışın hüküm sürdüğü bir bölge haline gelememiş durumda. Çünkü Rusya'nın göstermiş olduğu agresif tavırlar KEİ üyeleri açısından da görüldü, bölgesel bazı projeler yavaşlamak zorunda kaldı. KEİ kapsamında ekonomik iş birliğine bakacak olursak, 1992 yılında demokratik değerler ve prensipler baz alarak kurulan KEİ'de eğer barış, istikrar ve uluslararası hukuka saygı gösterilmezse bu prensiplerin hayata geçirilmesi mümkün olmayacaktır. Egemenliğe saygı ve toprak bütünlüğü bir yandan da uluslararası olarak tanınan sınırların ihlali kabul edilemez. Rusya'nın saldırgan politikaları diğer üye ülkelere yönelik olarak da söz konusu olduğunda KEİ'nin ilkeleri daha arka plana düşmektedir. Gürcistan'ın yaşadıkları, Rusya'nın Kırım'da yapmış olduğu ilhak ve diğer bölgelerdeki saldırgan tavırları organizasyonun amaçlarını ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen amaçları ne yazık ki yavaşlatmaktadır."



Türkiye'den dönem başkanlığını üstlendikten sonra Ukrayna'nın elinden geleninin en iyisini yapacağını söyleyen Parubii, "KEİPA, ticaretin geliştirilmesi ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için çalışmalarını sürdürecektir. Rusya Federasyonu'nun göstermiş olduğu ve devam etmekte olduğu şiddet, uluslararası hukukun uygulamaları karşı karşıya olduğumuz en önemli zorluklardan birini teşkil edecek. KEİPA, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ve NATO ile işbirliğini sürdürecek." şeklinde konuştu.



Ukrayna'nın dönem başkanlığını devraldığı son oturuma, Rusya Delegasyonunun katılmaması dikkati çekti.