Keipa 49. Genel Kurulu Başladı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ev sahipliğinde, İstanbul'da başladı.



Genel Kurulun açılışında konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, toplantının yapıcı olacağını belirterek, "Daimi komite ve genel kurul oturumu toplantıları için olumlu bir etki sağlayacağından emin olduğumu ifade etmek isterim." dedi.



Basına kapalı devam eden toplantıda, KEİPA'ya üye ülkelerin temsilcileri hazır bulundu.



6 Temmuz Perşembe gününe kadar sürecek toplantıda Anadolu Ajansı, ev sahibinin fotoğraf sağlayıcısı olarak görev yapacak.